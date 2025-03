Maltempo in Abruzzo, fiumi esondati e allagamenti

Disagi e allagamenti a Pescara, lungo le sponde del fiume. Il livello si è alzato in seguito alle intense piogge, superando la soglia rossa di allerta del livello idrometrico, e scatenando la paura verso la foce - nel cuore della città - con rami e detriti ovunque e automobili e passanti ancora per le strade. In molte vie sono stati poi istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta, anche per il rischio di crollo di alberi. Così come sono stati chiusi i parchi della città, tra cui parte della Pineta Dannunziana. Il livello del fiume potrebbe ulteriormente alzarsi nelle prossime ore, a causa dell'apertura della vicina diga di Alanno. Pescara è solo una delle tante città colpite dal maltempo, che per le prossime 48 ore minaccerà tutto il Centro Sud.