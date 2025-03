Maltempo, emergenza rientrata in Valtellina: evacuati tornano a casa

Un fine settimana di piogge e fiato sospeso in buona parte del Paese, soprattutto in alcune regioni ancora alle prese con i danni di precedenti alluvioni. Solo nel pomeriggio di questa domenica la situazione è andata lentamente migliorando. È rientrata l'emergenza a Cataeggio di Val Masino, Sondrio: 300 persone erano state evacuate (più della metà degli abitanti del piccolo paese valtellinese), dopo che la vecchia frana dello Scaiun aveva ripreso a spostarsi in seguito alle forti precipitazioni. Gli sfollati potranno rientrare a casa e anche la provinciale che porta in paese è stata riaperta.