Maltempo e gelo in Italia: neve in pianura al Nord

Neve fino in pianura al Nord e pioggia al Centro. Ancora maltempo e freddo sull'Italia. L'arrivo della prima ondata di gelo artico sul nostro Paese ha portato un brusco calo termico un po' ovunque. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. È allerta gialla per dodici regioni: Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna.