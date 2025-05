Maltempo, due trombe d'aria nel Nord-Est

Due trombe d'aria nel Nord-Est, una in provincia di Udine e una in provincia di Treviso. Un tornado ha scoperchiato una scuola elementare a Dignano, fortunatamente senza feriti. Pioggia record a Buttrio: 103 mm di pioggia in 3 ore, non ne scendeva così tanta da 30 anni. Duecento fulmini in 6 ore in Friuli. Campi allagati e strade sommerse. Ecco cosa resta del passaggio di una intensa perturbazione sul nord Italia. Nel Bresciano, il drone sorvola Cossirano. L'acqua, tracimata dai campi agricoli saturi, ha invaso case e cantine. A Milano, poche ore di pioggia e la città è andata in tilt. Grandine in Piemonte. Da Torino a Ivrea in soli dieci minuti chicci di ghiaccio grossi come palline da ping pong hanno distrutto mesi di lavoro degli agricoltori flagellando frutteti, vigneti e colture. Coldiretti lancia l'allarme. La perturbazione in queste ore sta lasciando l'Italia e gli esperti prevedono un miglioramento nel weekend.