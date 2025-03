Maltempo, chiuso tratto allagato della superstrada Fi-Pi-Li

Per il maltempo e gli allagamenti è stata chiusa la superstrada Firenze--Pisa-Livorno nel tratto fra lo svincolo di Lavoria e quello per l'Interporto (Livorno), il grande centro logistico che nel retroterra smista le merci in arrivo e partenza dal porto di Livorno. La "quattro corsie" è chiusa in entrambe le direzioni a tutti i veicoli, anche ai Tir impegnati a movimentare container e merci, e resta così fino a nuove disposizioni. Sul luogo viene consigliata in alternativa la viabilità ordinaria per raggiungere Livorno.