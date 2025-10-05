Logo Tgcom24
Maltempo caratterizzato da venti forti sferza l'Italia

Da Nord a Sud anche un drastico calo delle temperature

di Paolo Brinis
05 Ott 2025 - 14:17
01:26 

Pioggia, vento e un drastico calo delle temperature, ma non solo. A Venezia è arrivata anche la prima alta marea della stagione autunnale. C'hanno pensato però le 78 paratie gialle del Mose a impedire che la città venisse parzialmente allagata dalle acque del mare, sospinte verso la Laguna da fortissime raffiche di bora che hanno raggiunto i 100 km/orari. Pericolo scampato anche a Chioggia. Nelle Marche - a Fano e San Benedetto del Tronto violente mareggiate, come in Romagna. Ed è allerta gialla anche sulle coste della Toscana. Non va meglio in Puglia e Campania.

