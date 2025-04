Maltempo, allerta rossa in Piemonte: il Po supera il livello di guardia

Ponti bloccati, esondazioni, viabilità difficile in molte zone del Piemonte, dove il rischio idrogeologico per la piena dei fiumi è rosso in oltre un centinaio di Comuni, dopo una notte di piogge abbondanti. L'ultimo aggiornamento di Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, riporta "condizioni di tempo diffusamente perturbato con precipitazioni moderate o forti, localmente molto forti su alto Torinese Biellese, alto Vercellese e Vergano". I livelli del fiume Po sono in crescita e a San Sebastiano (Torino) è stato superato il livello di pericolo, oltrepassato anche dai torrenti Malone a Front Canavese e Brandizzo, Orco a Castellamonte e San Benigno Canavese, Soana a Pont Canavese, Cervo a Quinto Vercellese. Lo comunica la Regione Piemonte.