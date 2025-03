Maltempo, allerta rossa a Bologna

Hanno spalato fango per giorni e giorni appena qualche mese fa. L'alluvione di ottobre è un ferita ancora aperta per i bolognesi che ora a causa dell'allerta rossa di 24 ore in città, tornano ad avere paura. I sacchi di sabbia davanti ai negozi sono trincee contro gli allagamenti. Il maltempo non concede sconti e si è già spostato in Toscana dove la protezione civile ha da poco diramato l'allerta rossa, in particolare nelle città di Firenze, Prato, Pisa, Pistoia. A fare paura sono i corsi d'acqua. L'Arno ha raggiunto il primo livello di guardia. Segnalate esondazioni di torrenti e corsi d'acqua in più punti del capoluogo. Particolarmente difficile la situazione a Sesto fiorentino dove il sindaco invita tutti a non uscire. Il presidente della Regione Giani ha già ordinato l'evacuazione dei piani bassi in prossimità del fiume Arno.