Maltempo, allerta arancione in Toscana

È di nuovo allerta arancione in Toscana, a una settimana dalle alluvioni che hanno colpito gran parte della regione. Il rischio idrogeologico riguarda in particolare la parte settentrionale della Toscana: oltre al Mugello le province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, nell'alto livornese e nell'alto pisano. Le scuole sono state chiuse in 24 comuni, tra cui Livorno. E sono state sospese le attività all'aperto, come mercati e ingressi nei parchi naturali. Il resto della regione è invece sotto controllo, con allerta gialla. Dall'Elba sono stati sospesi i traghetti.