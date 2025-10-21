Logo Tgcom24
Cronaca
in piena il fiume carrione

Maltempo, allagamenti e scuole chiuse a Carrara

Impressionanti le immagini arrivate dal centro storico allagato dal fiume Carrione in piena

21 Ott 2025 - 09:03
00:21 

"A causa delle intense piogge della notte ci sono stati diversi allagamenti. Le squadre della protezione civile sono in giro con le idrovore per poter dare aiuto a chi ne ha bisogno. Le precipitazioni sono ancora in corso: per questo motivo chiediamo alla popolazione prudenza negli spostamenti". Lo dice la sindaca di Carrara Serena Arrighi in un video pubblicato su Facebook. "A causa delle intense piogge per evitare che il traffico fosse congestionato abbiamo deciso di chiudere le scuole". Impressionanti le immagini arrivate dal centro storico allagato dal fiume Carrione in piena.

