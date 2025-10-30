Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
uscita anticipata dalle scuole

Maltempo, allagamenti a Livorno

I temporali più forti del previsto, ben oltre quanto prevedibili con un'allerta gialla, hanno anche causato problemi alla circolazione stradale

30 Ott 2025 - 16:33
00:13 

Il maltempo che ha investito la Toscana, a Livorno ha provocato allagamenti in varie zone della città. Protezione civile e polizia municipale si sono subito attivate. In via precauzionale è stata disposta anche l'uscita anticipata dalle scuole. I temporali più forti del previsto, ben oltre quanto prevedibili con un'allerta gialla, hanno anche causato problemi alla circolazione stradale.

maltempo
livorno
video evidenza