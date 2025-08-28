Logo Tgcom24
Nessun ferito ma tanta paura

Maltempo, albero crolla in centro e colpisce una pensilina dell'autobus a Padova

Un grosso fusto si è spezzato e schiantato a terra il 27 agosto nella centrale Piazza Mazzini

28 Ago 2025 - 14:43
