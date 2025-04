Maltempo a nordovest, nubifragi, venti forti e frane

Esondato il Sesia in provincia di Pavia, chiuso un tratto della statale "Dei Cairoli". Straripati anche alcuni torrenti nel piacentino. Maltempo in Liguria e allerta arancione in Sardegna, gialla in Veneto e Toscana colpita da forti mareggiate sulla costa maremmana.

Sono i nubifragi, i venti forti e la neve a preoccupare la Valle d'Aosta: tra frane e rischio valanghe chiuse diverse strade provinciali. Fiocchi di neve che a Cervinia vengono giù come se fosse pieno inverno.