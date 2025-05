Maltempo a Milano, allagamenti e disagi in tutta la città

Bastano poche ore di pioggia intensa e Milano finisce in tilt: il sistema idraulico urbano non riesce a smaltire l’acqua, che invade strade, sottopassi e abitazioni. In zona Parco Lambro evacuati alcuni residenti, mentre nel quartiere Ponte Lambro sono state attivate per la prima volta paratie mobili, rivelatesi però insufficienti. Allagamenti anche in zona est e nord, con sottopassi impraticabili e traffico paralizzato. Sale l’allerta per il fiume Seveso, con la vasca di laminazione pronta all’attivazione. I cittadini chiedono interventi strutturali e una manutenzione costante, vista la frequenza sempre maggiore di fenomeni meteo estremi.