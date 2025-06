Magenta, i docenti del liceo contro i bersaglieri: "Non li vogliamo a scuola"

A Magenta esplode la polemica per la lettera di alcuni docenti del liceo Bramante che chiedono di escludere i bersaglieri dalle attività scolastiche, perché non condividono i loro valori. La presidenza della scuola e il sindaco prendono le distanze dalla posizione critica. Sergio, ex bersagliere e insegnante in pensione, difende invece il ruolo dell’arma, sottolineando come da anni i bersaglieri insieme agli alpini contribuiscano a educare i ragazzi su temi quali libertà, democrazia e patria. Il dibattito arriva a pochi giorni dall’anniversario della battaglia di Magenta, riaccendendo le tensioni sul tema.