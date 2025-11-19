Logo Tgcom24
NEL LECCESE

Madre e figlio trovati morti in Salento: ipotesi omicidio-suicidio

Elia, 8 anni, è stato trovato morto nel lettone. La madre, Najoua, 35 anni, nelle acque di Torre dell'Orso

di Michela Pagano
19 Nov 2025 - 19:29
01:31 

Quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento, Elia (8 anni) era disteso sul lettone, in camera della madre, senza vita. Nessuna ferita da arma da taglio: la morte è avvenuta per soffocamento o strangolamento. Poco prima, nelle acque della vicina Torre dell'Orso, un sub aveva ritrovato un corpo, quello di Najoua Minniti (35 anni), mamma di Elia. Secondo le ipotesi degli inquirenti, potrebbe essere stata lei a uccidere il figlio prima di togliersi la vita.

salento
lecce