Madre e figlio trovati morti in Salento: ipotesi omicidio-suicidio

Quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento, Elia (8 anni) era disteso sul lettone, in camera della madre, senza vita. Nessuna ferita da arma da taglio: la morte è avvenuta per soffocamento o strangolamento. Poco prima, nelle acque della vicina Torre dell'Orso, un sub aveva ritrovato un corpo, quello di Najoua Minniti (35 anni), mamma di Elia. Secondo le ipotesi degli inquirenti, potrebbe essere stata lei a uccidere il figlio prima di togliersi la vita.