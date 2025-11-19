Logo Tgcom24
Cronaca
A Calimera (Lecce)

Madre e figlio trovati morti in Salento, ipotesi omicidio-suicidio

Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dai carabinieri

di Maria Luisa Sgobba
19 Nov 2025 - 12:56
01:31 

Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella serata di martedì a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio di una donna, Najoua Minniti, il cui cadavere era stato rinvenuto in mare nel pomeriggio a Torre dell'Orso a circa 20 chilometri da Calimera. A dare l'allarme è stato l'ex marito. Il piccolo presenterebbe alcune ferite sul corpo: si fa largo l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dai carabinieri.

