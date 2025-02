Madonna di Trevignano, il sangue sulla statua è della veggente

Lacrime di sangue umano e non di animale o pittura rossa. Le lacrime della statua della Madonnina di Trevignano sono di natura ematica. E secondo la perizia richiesta dalla procura il liquido trovato sulla statuina - da tempo rimossa - ha un DNA altamente compatibile con quello dalla santona, Gisella Cardia. I primi risultati degli esami genetici confermerebbero la tesi dei magistrati. La donna è sotto inchiesta per truffa. Per anni, presentandosi come veggente, ha radunato centinaia di persone sulla collina delle rose, nei pressi del lago di Bracciano, dove il 3 di ogni mese sosteneva di avere apparizioni della Vergine.