Madonna di Trevignano, Gisella Cardia e il marito a processo

Con le somme raccolte avrebbero comprato un terreno agricolo del valore di 50mila euro, un'auto da 38mila euro e un box da 11mila. Tutto contestato nel decreto di rinvio a giudizio firmato dal pm Alberto Liguori

di Emanuela Vernetti
11 Nov 2025 - 19:21
Con le somme raccolte avrebbero comprato un terreno agricolo del valore di 50mila euro, un'auto da 38mila euro e un box da 11mila. Tutto contestato nel decreto di rinvio a giudizio firmato dal pm Alberto Liguori. Gisella Cardia, nota come la veggente di Trevignano, e il marito dovranno rispondere davanti ai giudici di truffa aggravata

