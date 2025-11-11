Madonna di Trevignano, Gisella Cardia e il marito a processo

Con le somme raccolte avrebbero comprato un terreno agricolo del valore di 50mila euro, un'auto da 38mila euro e un box da 11mila. Tutto contestato nel decreto di rinvio a giudizio firmato dal pm Alberto Liguori. Gisella Cardia, nota come la veggente di Trevignano, e il marito dovranno rispondere davanti ai giudici di truffa aggravata