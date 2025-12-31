Logo Tgcom24
Cronaca
Ipotesi guasto ai freni

Macugnaga, incidente alla funivia a Monte Moro: 4 feriti

Tra loro una bambina e il manovratore della cabina a valle

di Francesco Mortola
31 Dic 2025 - 13:08
01:30 
incidente funivia