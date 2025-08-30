Lotta alla zanzara tigre, arrivano gli uomini-esca

Si posiziona vicino alle siepi, scuote le foglie e funge da esca per le femmine di zanzara tigre. È questo uno dei compiti che regolarmente svolge il dottor Valerio Valeriano, dirigente medico del servizio di igiene e sanità pubblica dell'usl di Padova. L'obiettivo? Attirare e verificare la presenza di zanzare adulte e decidere se intervenire con la disinfestazione.