Cronaca
Non temono le punture

Lotta alla zanzara tigre, arrivano gli uomini-esca

il dottor Valeriano, medico di Padova, è uno di loro. "Mi reco sul luogo, mi spruzzo il repellente e indosso abiti che attirano esemplari femmine per scoprire focolai", racconta ai nostri microfoni

di Giulia Mutti
30 Ago 2025 - 20:40
Si posiziona vicino alle siepi, scuote le foglie e funge da esca per le femmine di zanzara tigre. È questo uno dei compiti che regolarmente svolge il dottor Valerio Valeriano, dirigente medico del servizio di igiene e sanità pubblica dell'usl di Padova. L'obiettivo? Attirare e verificare la presenza di zanzare adulte e decidere se intervenire con la disinfestazione.

