Locri, uccidono il padre e ne occultano il corpo

Svolta nell'omicidio del commerciante ucciso a colpi di pistola in provincia di Reggio Calabria fermati i due figli della vittima che avevano nascosto il corpo e l'arma. le indagini e l'analisi delle telecamere di sorveglianza hanno permesso, in poche ore, di stringere il cerchio sui due figli dell'uomo, uno minorenne.

Sentendosi oramai alle strette, il più grande, accompagnato dai suoi avvocati, si è presentato in caserma e ha confessato. Sarebbe stato lui, al culmine dell'ennesima lite avvenuta in casa tra i tre, a impugnare una calibro 38 e a sparare contro il padre. Il movente: presunti forti dissidi familiari