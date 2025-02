Lo spettacolo dell'Etna visto dall'aereo in arrivo a Catania

Il fuoco e il ghiaccio, il fiume rovente sulla distesa innevata. L'Etna ferito, con una frattura sulla bocca est, a 300 metri d'altitudine, regala uno scenario che rivela come la bellezza stia nei contrasti. E se ne può godere a bordo di un aereo in arrivo a Catania. La lava scorre fluida e silenziosa e arroventa le bianche pendici del vulcano: non c'è gas, non si avvertono esplosioni lungo la colata. Lo spettacolo dell'Etna, gelato e infuocato al contempo, è semplicemente ipnotico secondo i vulcanologi.