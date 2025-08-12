Livorno, i Quattro Mori cambiano: c'è chi li vorrebbe senza catene

Uno farà i tuffi, un altro leggerà un libro, un terzo sarà in acqua e l'ultimo passeggerà immerso nei suoi pensieri"di Alessandro Tallarida
Via le catene, largo alla libertà. Dopo 400 anni Morgiano, Melioco e Salettino, tre dei 4 mori che dal 1600 fanno bella mostra di sè in piazza Micheli a Livorno, potrebbero spezzare le catene. Simbolo della città, monumento che celebra le vittorie del granduca Ferdinando I de' Medici sui corsari barbareschi. Ma siccome sono in catene, approfittando di importanti lavori urbanistici, qualcuno li vorrebbe sostituire: al loro posto nuove statue.
