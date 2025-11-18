Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL CASO

Livorno, dipendenti licenziati con "test del cliente fantasma"

Insorgono i sindacati contro quella che ritengono una vera trappola

di Chiara Ottaviani
18 Nov 2025 - 19:55
01:36 

Lavoratori licenziati per non aver superato il test del cliente fantasma. Quello messo in atto da una catena di supermercati, con lo scopo di valutare gli addetti alle casse di fronte a un tentativo di furto. Così sono stati messi alla porta dipendenti in diverse città d'Italia. Insorgono i sindacati contro quella che ritengono una vera trappola. Ispettori - incaricati si fingono clienti che nascondono piccoli oggetti nel carrello e nel caso in cui il commesso non se ne accorga, per lui scatta la contestazione. E in alcuni casi, il licenziamento. A cadere nella trappola sono stati già tre dipendenti tra Siena e Livorno, con casi analoghi anche nel Lazio. 

  
 

 