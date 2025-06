Lite Depardieu-Barillari, indagato anche il fotografo

Rino Barillari lo scorso febbraio ha compiuto ottant'anni, ma per il King dei Paparazzi la passione per la notizia e per lo scatto è intramontabile. La stessa che, nel maggio dello scorso anno, lo ha fatto correre in via Veneto - macchina fotografica al collo - dopo aver saputo della presenza, nella Capitale, dell'attore Gerard Depardieu e della compagna Magda Varvusova, che adesso lo accusa di averla strattonata.