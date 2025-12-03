Logo Tgcom24
Cronaca
la vicenda del liceo romano

Lista stupri, si indaga per istigazione a delinquere

Le indagini si concentrano sugli autori dell'elenco in cui ci sono 9 nomi, 8 ragazze e un ragazzo, del liceo Giulio Cesare di Roma

di Roberto Lamura
03 Dic 2025 - 14:29
01:12 

La procura della Capitale ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato d'istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale sul caso della lista degli stupri apparsa nei bagni del liceo Giulio Cesare di Roma. Gli investigatori della Digos hanno inviato una prima informativa alla procura ordinaria e a quella minorile. Proseguono le verifiche anche su profili connessi a eventuali movimenti studenteschi e si raccolgono altre testimonianze. Le indagini si concentrano sugli autori dell'elenco in cui ci sono 9 nomi, 8 ragazze e un ragazzo, mentre sarà ascoltato dagli inquirenti lo studente che ha scattato la foto.

stupro
roma
scuola