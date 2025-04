Lingua siciliana a scuola, stanziati oltre 400mila euro

L'assessore regionale alla pubblica istruzione, Mimmo Turano, ha stanziato 400 mila euro per promuovere lo studio del dialetto siciliano nelle scuole, con progetti che riguardano la storia, la letteratura e la cultura dell'isola. Sono stati finanziati 65 progetti, ma le opposizioni criticano l'iniziativa, ritenendo che siano troppi soldi per guardare al passato e che le priorità per la Sicilia siano altre. L'assessore ha difeso la sua scelta: "Per troppo tempo abbiamo snobbato il nostro dialetto e quasi quasi ci siamo vergognati, ora dobbiamo appropriarcene perché è la nostra cultura, merita grande rispetto me diffonde valori molti profondi" dice Turano.