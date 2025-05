Liliana Resinovich, perizia della difesa del fratello: "Vertebra era già rotta"

A distanza di più di tre anni, la morte di Liliana Resinovich presenta ancora molti, troppi aspetti da chiarire. Un colpo di scena dietro l'altro. Prima la richiesta da parte della procura di Trieste di archiviare il caso come suicidio. Poi la riapertura delle indagini con un nuovo fascicolo che vede come unico indagato per omicidio il marito della donna, Sebastiano Visintin, che si è sempre proclamato innocente. E poi quella frattura, là dove una delle vertebre si congiunge con la gabbia toracica. Lesioni, sostengono diversi consulenti medico legali, compatibili con una violenta aggressione.