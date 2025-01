Liberata Cecilia Sala

La giornalista italiana Cecilia Sala, detenuta in Iran dal 19 dicembre, è stata rilasciata. Lo ha confermato Palazzo Chigi. "Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane". "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi". Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi che annuncia la liberazione della giornalista Cecilia Sala, detenuta in Iran dal 19 dicembre. Meloni, viene spiegato, "ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa". "Diplomazia e lavoro di squadra". Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Ci siamo impegnati tantissimo, siamo stati in silenzio, a volte prendendoci anche qualche critica, ma abbiamo sempre lavorato sotto traccia proprio per cercare di ottenere il risultato. Così si ottengono, senza parlare troppo si ottengono i risultati positivi, e ci siamo riusciti", ha aggiunto Tajani.