Leone XIV, un Papa tra due Americhe

Robert Prevost, nuovo Papa Leone XIV, è nato a Chicago e ha vissuto quasi trent’anni in missione in Perù. Con doppia cittadinanza e radici creole, incarna un cattolicesimo globale e sociale. Apprezzato dai vescovi americani, è però già guardato con sospetto dall’estrema destra pro-Trump, soprattutto per le sue posizioni sui migranti. Cresciuto in una parrocchia del South Side, rappresenta un ponte tra due Americhe.