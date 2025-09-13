Leone XIV, primo compleanno da Papa

Primo compleanno da Pontefice per Leone XIV, che non si sarebbe mai aspettato di festeggiare i settant'anni da Papa. Un compleanno tra solennità papali, discorsi profondi e quelle passioni che da sempre accompagnano Papa Prevost, come il tennis e l'equitazione. Una domenica di compleanno come tante, per il Pontefice, tra l'Angelus e un momento conviviale con gli amici di sempre. Dopo i primi mesi sta iniziando a farsi amare ed apprezzare, anche nei suoi Stati Uniti.