70 anni per il Pontefice

Leone XIV, primo compleanno da Papa

Una domenica di compleanno come tante, per il Pontefice, tra l'Angelus e un momento conviviale con gli amici di sempre. Dopo i primi mesi Robert Prevost sta iniziando a farsi amare, anche nei suoi Stati Uniti

di Fabio Marchese Ragona
13 Set 2025 - 19:34
01:20 

Primo compleanno da Pontefice per Leone XIV, che non si sarebbe mai aspettato di festeggiare i settant'anni da Papa. Un compleanno tra solennità papali, discorsi profondi e quelle passioni che da sempre accompagnano Papa Prevost, come il tennis e l'equitazione. Una domenica di compleanno come tante, per il Pontefice, tra l'Angelus e un momento conviviale con gli amici di sempre. Dopo i primi mesi sta iniziando a farsi amare ed apprezzare, anche nei suoi Stati Uniti.

