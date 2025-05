Leone XIV, le reazioni dal mondo

Le campane della Cattedrale di San Patrizio suonano a New York per dare il benvenuto a Robert Francis Prevost, Leone XIV, il nuovo pontefice nato a Chicago nel 1955, con doppia nazionalità statunitense e peruviana, un elemento simbolicamente importante. It's the first American Pope, è il primo Papa americano, esultano i media statunitensi, dalla CNN al New York Times, mentre il presidente Donald Trump si affida al suo social Truth per salutarlo: "È un onore che Prevost sia il primo Papa americano. Che emozione e che grande onore per il nostro Paese. Spero di incontrare presto Papa Leone XIV", ha scritto il tycoon.