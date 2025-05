Leone XIV a Genazzano, al Santuario della Madonna del Buon Consiglio

Per la sua prima uscita papa Leone XIV ha scelto Genazzano, in provincia di Roma, dove si è recato al Santuario della Madonna del Buon Consiglio, cara agli Agostiniani. "È una grande emozione tornare qui, in questo posto che ho da molti anni nel mio cuore. Avete un dono così grande, quello della presenza della Madonna, ma vuol dire che avete anche una grande responsabilità, come quella di una mamma con i propri figli, dovete essere anche fedeli". Così il Pontefice nel suo breve discorso per salutare la folla che si era radunata all'esterno del Santuario.