Non dire gatto...

Leoncavallo, i gatti mettono a rischio il trasferimento a Corvetto

di Giuseppe Facchini
30 Ago 2025 - 20:47
01:32 

 A via san Dionigi, l'area di proprietà del Comune individuata come possibile nuova sede per gli attivisti sgomberati a metà agosto, si trova da oltre vent'anni una colonia felina con circa 20/30 gatti

