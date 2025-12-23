Logo Tgcom24
FOTO VIRALE SUI SOCIAL

Lentini (Siracusa), cimitero invaso dalle capre: è polemica

Gli animali brucano l'erba accanto alle lapidi, tra fiori, ricordi e silenzi interrotti solo dal rumore degli zoccoli

di Federica Terrana
23 Dic 2025 - 19:30
01:32 
