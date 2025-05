Legnano, donna trovata uccisa in casa: accoltellata alla schiena

Giallo a Legnano, nell’hinterland nord-ovest di Milano, dove una donna di 35 anni, Vasilica Potinku, è stata trovata morta nel suo appartamento. A scoprirla, nel primo pomeriggio di domenica, sono stati i vicini, allarmati dalla porta aperta e dall’assenza di risposte. La donna, di origini rumene, è stata colpita alla schiena con un grosso coltello da cucina. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma non hanno potuto salvarla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il Nucleo Investigativo di Milano. Il cellulare della vittima, ritrovato, potrebbe fornire elementi utili per identificare l’assassino.