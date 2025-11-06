Logo Tgcom24
Cronaca
Il caso

Lega: "Smantellata la moschea nell'Università di Catanzaro" | Rettore: "Rimossa solo targa errata"

L'area dedicata alla preghiera rimane

di Alessandra Chertizza
06 Nov 2025 - 19:24
01:35 

C'è un prima e un dopo in questa storia: il prima, quando lo scorso 27 ottobre era stata inaugurata una moschea all'interno dell'Università  "Magna Graecia" di Catanzaro, la prima e l'unica all'interno di un ateneo. E un dopo, quando la moschea - a seguito dell'interrogazione parlamentare del leghista Rossano Sasso - è stata smantellata.    "Una nostra vittoria!", esulta la Lega sui social postando le foto dell'ingresso dei locali: una con la targa che indicava il luogo di culto risalente alla settimana scorsa e l'altra delle ultime ore, senza alcuna dicitura sopra l'ingresso.
 

La targa è stata tolta, anche se l'area dedicata alla preghiera rimane. Il rettore Giovanni Cuda precisa che non è stata smantellata una moschea, ma rimossa una cartellonistica che poteva generare interpretazioni errate, dicendosi amareggiato per le polemiche. L'Università di Catanzaro, ribadisce, vuole solo offrire un luogo di meditazione e di silenzio a tutte le persone che studiano e lavorano nel campus. Anche a quelle di fede islamica.

     

