Lega: "Smantellata la moschea nell'Università di Catanzaro" | Rettore: "Rimossa solo targa errata"

C'è un prima e un dopo in questa storia: il prima, quando lo scorso 27 ottobre era stata inaugurata una moschea all'interno dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, la prima e l'unica all'interno di un ateneo. E un dopo, quando la moschea - a seguito dell'interrogazione parlamentare del leghista Rossano Sasso - è stata smantellata. "Una nostra vittoria!", esulta la Lega sui social postando le foto dell'ingresso dei locali: una con la targa che indicava il luogo di culto risalente alla settimana scorsa e l'altra delle ultime ore, senza alcuna dicitura sopra l'ingresso.

