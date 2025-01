Lecco, la mamma della 13enne scappata di casa di notte e morta in un incidente: "Voglio giustizia"

"È andata a letto, le ho dato il bacio della buonanotte. La mattina dopo, alle 7, quella telefonata dall'ospedale. L'avevano convinta gli amici a uscire". Non si dà pace la mamma di Jennifer, la 13enne di Abbadia Lariana (Lecco), che a sua insaputa era uscita di casa ed è morta dopo una settimana di agonia in seguito a un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti anche due suoi amici maggiorenni, sui quali, al momento, non sono stati presi provvedimenti giudiziari. "Non la riavrò, ma voglio giustizia", aggiunge la donna che invita alla fiaccolata del 28 gennaio.