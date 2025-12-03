Lecce, esce di casa e scompare: paura per una 27enne

Più passano i giorni e più sale l'angoscia per i genitori adottivi di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò, nel Leccese. L'hanno vista l'ultima volta il pomeriggio del 24 novembre quando è uscita di casa dicendo che sarebbe andata a lavorare. Da allora il suo cellurare è rimasto spento. La denuncia della sua scomparsa quattro giorni dopo, un tempo perso molto prezioso per chi adesso sta effettuando le ricerche a tappeto, in tutta Italia. Novantasei ore che sarebbero state fondamentali per far scattare le indagini con il necessario tempismo, per non arrivare troppo tardi. Di origini ucraine, adottata da piccola insieme al fratello, Tatiana conta su migliaia di follower, oltre 54mila, che la seguono sui social: poesie e riflessioni, quasi tutte parlano di amore. Come anche nelle sue ultime parole pubblicate. Sua madre Ornella ha raccontato che la figlia avrebbe voluto andare a Brescia per riallacciare con il suo ex che vive lì; pare avesse già acquistato il biglietto del treno. Non sarebbe la prima volta che la ragazza si allontana senza dire nulla, forse anche questo il motivo del ritardo nella denuncia della sua scomparsa.