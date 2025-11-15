Le suore dell'Aquilano star dei social: "Il Signore ci vuole felici"

Una vita dedicata alla preghiera, ora condivisa sui social. Perché le vie del Signore sono davvero infinite per il piccolo gruppo di suore della Congregazione delle Figlie dei Sacri Cuori Gesù e Maria. Sono legate all'ordine fondato dalla Beata Eugenia Ravasco, che da metà Ottocento si occupa di attività educative in tutto il mondo. Vivono tutte insieme a Raiano, in provincia dell'Aquila, in un istituto per sorelle più anziane. Nate tutte tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso, oggi sono diventate delle vere star sui social. I loro video, spontanei e divertenti, raggiungono ogni giorno decine di migliaia di follower, tra consigli di fede e scene di vita quotidiana. Tra loro, anche suor Maria Chiara, 99 anni.