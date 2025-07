Nelle intenzioni del Comune le "piazze tattiche" dovevano servire per riqualificare alcune parti della città. Un obiettivo raggiunto solo di giorno perché di notte diventano calamite per la malamovida. Come testimonia questo video girato in piazza Spoleto, nel quartiere Nolo, dove solo qualche giorno fa dei ragazzi hanno tirato delle bottiglie di vetro a un residente.