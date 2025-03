Le ostriche degustate in Senato provengono dal delta del Po

Partono dal delta del Po, e non dagli allevamenti francesi, le ostriche portate in degustazione al Senato. Un prodotto italiano, che può diventare un'alternativa economica alle vongole veraci, falcidiate dal granchio blu. Ecco perché gli allevatori italiani chiedono di valorizzare le ostriche nostrane, e di alleggerire il peso delle imposte, perché non si tratta di generi di lusso.