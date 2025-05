Le occupano casa, 79enne costretta a dormire sui cartoni

A Monterusciello, frazione di Pozzuoli, la 79enne Filomena Morra è stata cacciata di casa da ignoti che hanno occupato il suo appartamento il 9 maggio, mentre era al lavoro nella sua merceria. "Una signora di passaggio mi ha avvertita: guarda che ti stanno occupando casa", racconta. Tornata di corsa, ha trovato la porta sbarrata e dentro una donna che urlava insulti: "Parole che a 80 anni non avevo mai sentito".

Assegnataria regolare dal 1987, secondo chi la assiste potrebbe essere l’unica in regola tra gli inquilini dello stabile. Ora dorme tra le scatole del negozio, presa di mira anche lì: saracinesche danneggiate e aggressioni, come il lancio di uova che l’ha mandata in ospedale.

Malgrado tutto, Filomena ha ricevuto la solidarietà di molti. “Persone sconosciute si sono fermate in auto solo per salutarmi. Una signora mi ha dato il numero, dicendo che sarei ospite da lei”. Ora chiede solo una cosa: “Non voglio niente, solo che mi ridiano la mia abitazione. E che mi lascino in pace”.