POCHI RISPETTANO I LIMITI

Le falle del piano "Bologna 30", cavallo di battaglia di Lepore

Altro grave incidente stradale costato la vita a un pedone

di Rita Ferrari
06 Set 2025 - 21:52
01:39 

I cartelli con la scritta "30" a Bologna non mancano, ma per molti sono diventati ormai dei complimenti di arredo urbano: i limiti di velocità non li rispetta più nessuno. Prova ne sarebbe l'ultimo grave incidente stradale che è costato la vita a un pedone. "Bologna 30" era stato il cavallo di battaglia della giunta Lepore: entrato in vigore, tra le polemiche, a gennaio 2024, aveva tra gli intenti quello di azzerare i morti sulle strade. Ma dopo l'ultima disgrazia, persino il comitato civico, denominato "Bologna 30", denuncia tutte le falle del provvedimento.

