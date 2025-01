Latina, due arresti per la morte di Satnam Singh

Le nuove indagini hanno rilevato gravi irregolarità nell'assunzione. La vittima, insieme con la moglie, lavorava in condizioni di sfruttamento, precarietà e vulnerabilità. "Un quadro indiziario gravissimo", scrivono i magistrati. Visto il pericolo di fuga, disposta la custodia cautelare in carcere. Il processo è fissato il prossimo 1 aprile a Latina. Renzo Lovato in passato era già finito nel mirino di altre indagini sul caporalato. In giugno, ha cercato di discolpare il figlio minimizzando la vicenda del lavoratore mutilato a un braccio.