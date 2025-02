Latina, 12enne sposata e incinta: quattro indagati per violenza sessuale

A Latina, una ragazza di 12 anni si sarebbe sposata con rito rom e sarebbe rimasta incinta per due volte (entrambe le gravidanze non sarebbero andate a buon fine, in un caso con l'aborto in una clinica privata) prima di diventare mamma a 14 anni. Quattro persone sono indagate per violenza sessuale aggravata: i genitori della ragazza e quelli del fidanzato. Per pm e gip, dalle telefonate intercettate, emerge chiaramente come entrambe le famiglie fossero perfettamente consapevoli dell'illiceità della situazione.