Lanzarote, al Tg4 lo sfogo del padre di Salvatore: "Rischia la vita senza motivo, non ho pace"

"Mio figlio rischia ancora la vita senza motivo, potrebbe subire danni permanenti, non riesco a darmi pace". Al Tg4 lo sfogo del padre di Salvatore, il giovane aggredito a Lanzarote mentre tentava di calmare gli animi dopo una discussione in un bar. L'arrestato ha confessato: "Avevo preso cocaina e l'ho preso a pugni. non so perché l'ho fatto".