Lamezia Terme, mette a segno 27 furti: arrestato 17enne

Notte di fuoco e di follia a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ragazzo di 17 anni, ritenuto responsabile di una serie di 27 reati, tutti commessi in pieno centro cittadino. In concorso con un altro coetaneo (già identificato e sottoposto a misura cautelare nel giugno 2025), avrebbe messo a segno furti aggravati e danneggiamenti su auto in sosta nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo 2025. L'identificazione del giovane e la ricostruzione degli eventi sono state il frutto di un lavoro investigativo meticoloso, che ha incluso pedinamenti e l'analisi di una mole impressionante di materiale video, oltre 180 ore di riprese estrapolate da ben 45 apparati di videosorveglianza, messi a disposizione anche da privati cittadini.