Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

Lamezia Terme (Catanzaro), crolla la facciata di un edificio: le immagini

Al momento non si registrano né feriti né vittime

02 Set 2025 - 16:14
00:59 

A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, è crollata la facciata laterale di un edificio abitato di quattro piani. Al momento non si registrano né feriti né vittime. Sul posto, in via Galluppi, è impegnata la squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme. Presenti anche i carabinieri, la polizia locale, la polizia di Stato e il personale sanitario del Suem 118. È stato disposto lo sgombero del palazzo, dichiarato inagibile.

video evidenza
lamezia terme

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri