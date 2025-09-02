Lamezia Terme (Catanzaro), crolla la facciata di un edificio: le immagini

A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, è crollata la facciata laterale di un edificio abitato di quattro piani. Al momento non si registrano né feriti né vittime. Sul posto, in via Galluppi, è impegnata la squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme. Presenti anche i carabinieri, la polizia locale, la polizia di Stato e il personale sanitario del Suem 118. È stato disposto lo sgombero del palazzo, dichiarato inagibile.